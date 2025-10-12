Ai confini tra tecnologia e medicina. Struttura creata con le nanofibre per rigenerare i tendini lesionati

La prestigiosa rivista Advanced Functional Materials ha pubblicato i risultati di una ricerca internazionale (intitolata: Revealing the Auxetic Behavior of Biomimetic Multimaterial and Region-Specific Nanofibrous Fascicle-Inspired Scaffolds via Synchrotron Multiscale Digital Volume Correlation: Innovative Building Blocks for the Enthesis Regeneration) guidata dagli scienziati del MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine dell’Università di Maastricht, un team di cui fa parte l’ingegnere biomeccanico cesenate Alberto Sensini (già tra gli inventori del tendine artificiale dell’Università di Bologna). La ricerca, sviluppata grazie al finanziamento Europeo Horizon Europe Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowship "3NTHESES", i cui responsabili del progetto sono lo stesso Sensini, con i professori Lorenzo Moroni e Martijn van Griensven, ha l’obbiettivo di definire innovative soluzioni per la rigenerazione dell’entesi.

Ingegner Sensini, cos’è l’entesi?

"L’entesi è il punto in cui i tendini si inseriscono nell’osso. Si tratta di una zona molto delicata, spesso soggetta a lesioni e, quando si danneggia, provoca dolori spesso cronici e le cure disponibili per la sua rigenerazione oggi sono limitate".

Quindi cos’ha sviluppato questo studio?

"Abbiamo creato un’innovativa impalcatura (scaffold), utilizzando l’elettrofilatura, composta da milioni di nanofibre (200 volte più sottili di un capello), che replica l’organizzazione del collagene nelle diverse parti dell’entesi composta da tessuto tendineo e fibrocartilagine. Lo scaffold riproduce anche la tipica forma conica della fibrocartilagine dell’entesi, fondamentale per la sua peculiare meccanica".

Quali sono i vantaggi sul paziente?

"Questa struttura non solo imita la morfologia del fascicolo dell’entesi, ma riproduce anche un suo particolare comportamento meccanico ovvero, quando l’entesi viene sottoposta a trazione, la zona conica composta da fibrocartilagine, si allarga, evitando che il tendine si distacchi dall’osso. Lo scaffold ha dimostrato di guidare le cellule staminali umane a differenziarsi sviluppando le stesse caratteristiche delle cellule che compongono l’entesi rigenerandone i vari tessuti".

La verifica dell’espansione volumetrica dello scaffold ha attirato l’interesse del prestigioso ESRF (Sincrotrone Europeo di Grenoble) che, usando tecniche di tomografia a raggi X e di correlazione digitale di immagini ha validato come lo scaffold si deformasse a livello micro- e nanometrico quando sottoposto a trazione. È stato il primo esperimento al mondo capace di misurare e documentare in 3D con estremo dettaglio la meccanica delle nanofibre durante un test meccanico. Esperimenti che hanno coinvolto il professor Gianluca Tozzi (Università di Greenwich), i ricercatori di ESRF Julie Villanova, Olga Stamati, Bratislav Lukic.

Che valore ha la ricerca in campo scientifico?

"E’ un passo avanti fondamentale per la ricerca biomedica: si è dimostrato che un dispositivo nanofibroso può parallelamente sviluppare proprietà meccaniche innovative e rigenerare l’entesi, aprendo la strada a nuovi trattamenti rigenerativi basati su metamateriali elettrofilati, cioè materiali ‘speciali’ con proprietà non presenti in quelli convenzionali".