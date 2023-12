Ai fornelli di ’Martoranello’ scende in campo l’inclusione

‘A panza pina us’ rasona mej’. Altro che l’inglese, in dialetto ci si capisce al volo: ‘A pancia piena si ragiona meglio’. Messaggio azzeccatissimo per un locale che mette in cima alle sue peculiarità lo spirto conviviale abbinato a quello sociale, perché in effetti nella galassia del gruppo Bbp, nuovo gestore del ristorante ‘Martoranello’ nel centro sportivo che si affaccia su via Calcinaro, è di questo che si parla da sempre. Bbp a Cesena gestisce già il ristorante Welldone Cils social food e il bar del Mercato Coperto e tra poco prenderà le redini anche del Gordita alle Vigne. Tutti i locali sono caratterizzati da una spiccata vocazione sociale, che si realizza attraverso la professionalizzazione e l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Accadrà anche a ‘Martoranello’ dove nello staff della decina di persone che ruoterà all’interno della struttura verrà inserito anche un ragazzo che già frequenta quegli spazi in quanto parte della squadra di calcio integrato che si allena sui campi adiacenti e che ha già avuto un passato di formazione nelle cucine di Welldone. La struttura aveva cambiato gestione già a settembre, ma il taglio del nastro ufficiale è arrivato ieri, dopo un paio di mesi di ‘rodaggio’. "Abbiamo optato per una ristorazione tradizionale - spiegano Lorenzo Zanarini e Davide Reoletti del Gruppo Bbp - con prodotti del territorio. Ci rivolgiamo ovviamente ai fruitori del centro sportivo, ma non solo a loro. Vogliamo diventare un punto di riferimento per l’intera città, sia a pranzo che a cena". Il tema convince anche l’assessore alla sport Christian Castorri, presente al taglio del nastro: "Le strutture sportive devono fornire un crescente numero di servizi, interagendo con le richieste e le esigenze del territorio e della comunità. Questo è un esempio virtuoso, che non resterà unico".

Luca Ravaglia