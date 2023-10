Ai Giardini della Torretta lavori di riqualificazione

Restyling in vista per un’altra area verde a San Piero. Nei prossimi giorni, prenderà infatti avvio il cantiere di riqualificazione dei ’Giardini della Torretta’ in via Gramsci. Ne dà comunicazione ai cittadini il sindaco Marco Baccini, che informa anche "dei possibili disagi connessi alle operazioni di cantiere".

Spiega Baccini: "L’intervento è oggetto di un accordo tra il Comune e Conad, che finanzia le opere quale contributo pubblico connesso alla costruzione del nuovo supermercato. Il progetto fa parte del nostro mandato amministrativo e mira a completare la riqualificazione delle aree verdi pubbliche di San Piero, creando spazi dignitosi ed attrezzati con arredi e giochi per costituire un gradevole passatempo per i cittadini e le famiglie. L’intervento prevede la riqualificazione completa dei giardini, con rimozione di tutte le opere murarie, una nuova configurazione dell’intera area e del verde, la collocazione di nuovi giochi e la realizzazione di un percorso pedonale pavimentato di collegamento fra i giardini e il ponte pedonale adiacente alla Casa dell’Acqua".

Aggiunge poi: "Per quanto riguarda il lato opposto della strada verranno pavimentati i marciapiedi davanti alla Scuola Materna. Inoltre abbiamo deciso di sostituire il sistema delle due chicane con due dossi in asfalto, posizionati all’altezza degli ingressi delle due scuole, in modo che possano fungere anche da attraversamenti pedonali e da rallentatori della velocità. Con la creazione dei due dossi si provvederà anche ad una nuova asfaltatura della strada nel tratto interessato".