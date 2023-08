Ai nastri la festa della Madonna di Montenovo

Presentata la tradizionale festa della Madonna del Castello di Montenovo di Montiano che avrà luogo da oggi a lunedì 21. E’ festa di devozione verso la Madonna, rappresentata in un quadro conservato dentro la chiesa del paese, dipinto nel 1800 da don Montanari, sacerdote originario di Gatteo. E’ organizzata dal comitato sagra paesana di Montenovo e dalla parrocchia di San Pietro in collaborazione con la Pro Loco.

Oggi alle 21 ’marrafone’ in piazza (info: 328-5395007); domani alle 21 serata dedicata ai più piccoli, con ’Finalmente scienza’ che presenta un laboratorio scientifico da 6 a 99 anni e regali e sorprese per tutti i bambini. Il giorno più importante di questa festa sarà domenica. Alle 17.30 solenne funzione mariana con la processione del quadro della Madonna per le vie del paese; alle 18 messa all’aperto nella piazzetta del Castello con canti eseguiti dal coro della parrocchia. Domenica, alle 7.15 partenza dalla piazzetta di Montenovo per la 18ª edizione della passeggiata ecologica per le colline di Montenovo. Alle 21 spettacolo con la band ’Fuoritempo’ con musica anni ‘60-‘70. Lunedì alle 21 tombola e alle 22.30 i montenovesi offriranno gratis a tutti una mega spaghettata: saranno preparati 35 kg. di ragù e 120 kg. di spaghetti. Previste circa mille persone.

e.p.