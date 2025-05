Aibc Club Series Finals: 1.700 beachers in gara a Cesenatico per il titolo

Oggi e domani 1.700 beachers si affrontano a Cesenatico per le Aibc Club Series Finals. L’appuntamento è alla Beach Arena in piazza Andrea Costa, nella cornice del grattacielo, del Grand Hotel e della ruota panoramica, dove i protagonisti sono le giocatrici e i giocatori di beach volley provenienti da tutta Italia. Nei campi si sfidano le migliori coppie che durante la stagione invernale hanno disputato i tornei nei campi al coperto presenti in tante città italiane, inclusi ovviamente gli impianti di Cesenatico, Cesena e Savignano, dove è presente la Beach Volley University. Gli atleti sono portacolori di 59 società e 282 squadre, suddivisi, femmine e maschi, nelle categorie Serie A, B, Eccellenza, Amatoriale, Over 35, Over 43, Over 40, Over 50 e Under 21 e 30. In cabina di regia c’è l’Associazione italiana beach volley club, sotto l’egida dell’Asi, per l’organizzazione di Caponigri Events & Communication. Alma Steel è lo sponsor principale e ieri, alla presentazione avvenuta sulla terrazza del Bagno Milano, sono intervenuti Paolo Caponigri, il presidente Gianluca Casadei e il direttore generale Luca Tomassi dell’Aibvc, l’assessore allo sport del Comune di Cesenatico Gaia Morara, la consigliera Francesca Lucchi della Regione Emilia-Romagna, Samanta Fini di Bper Banca, Federica Cimini di Decathlon e Thomas Casali, numero uno della Bvu e gestore della Beach Arena. I media partner sono il Resto del Carlino, Radio Bruno e Sport2u che trasmette le partite in diretta. Sulla spiaggia di Cesenatico si assegnano i trofei per le categorie e lo scudetto per la società. I club campioni in carica sono Urban Beach di Roma per le donne e Roma Beach Tour (RBT), per i maschi. Le favorite sono Bvu Cesenatico e Urban Beach nelle donne, mentre la favorita maschile è Mutina Beach Modena. La Morara ha sottolineato che con le Finals di beach volley inizia un mese di maggio che porta tanto sport e miglia di turisti. La Lucchi è orgogliosa di ospitare in Emilia-Romagna grandi eventi di respiro nazionale ed internazionale.

Casali ha descritto la Beach Arena di Cesenatico come un luogo unico a livello mondiale, con 52 campi allestiti coinvolgendo anche gli spazi degli stabilimenti balneari vicini a piazza Costa, e la novità di due campi centrali anziché uno. Casadei e Tomassi hanno rimarcato quanto sia ambito lo scudetto per le società che viene assegnato in base ad una somma di punteggi nelle varie categorie. Tra atleti, tecnici ed accompagnatori si calcolano 9.000 presenze in tre giorni, per una ricaduta di un milione di euro di fatturato.

Giacomo Mascellani