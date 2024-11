"Aiutaci, siamo schiavi". Truffata per 100mila euro

Centoventimila euro sfumati in un conto fantasma. Una delle ultime truffe su whatsapp è approdata a Cesena, dove una donna è stata contattata tramite messaggio. "Ciao, mi dispiace disturbarti, posso avere un po’ del tuo tempo". Comincia così il messaggio dei truffatori che accalappiano la vittima attraverso chat, whatsapp e telefonate con cui gettano un’esca, o di tipo sentimentale o che punta a creare un legame umano. Agiscono sull’empatia della persona contattata e la convincono che hanno bisogno di aiuto. La donna cesenate, secondo quanto confermato da Adoc associazione di promozione sociale di Forlì-Cesena, ha svuotato il conto di casa, per circa 100mila euro e sta pagando le rate di un finanziamento, perché finiti i risparmi di famiglia, i truffatori l’avevano convinta che servivano altri 20mila euro per essere liberati dalla schiavitù. Lei ha cominciato subito a versare i soldi su un conto creato ad hoc dai truffatori. Le truffe paiono provenire dal sudest asiatico e dalla Cina dove sarebbero state create città fondate sul crimine e sulla truffa, dette ‘scam city’. Il marito della donna cesenate si è accorto della truffa quando a casa, per posta, è arrivato un blocco di bollettini di ratei di una finanziaria da pagare ed è riuscito a farsi raccontare dalla moglie i fatti. In un’altra famiglia delle colline cesenati, le figlie di un uomo facoltoso, si sono accorte che stavano sparendo cifre ingenti dal conto in banca del padre. L’uomo, truffato, era stato convinto a fare i versamenti, dietro la falsa promessa di lauti guadagni.

Annamaria Senni