"Aiutateci a creare un libro sulle Sezioni Pci"

Sono trascorsi 33 anni da quando il Pci non esiste più e il Circolo del Partito Democratico del Quartiere Oltresavio ha deciso di scrivere un libro su quella esperienza, partendo dagli anni ’70-’80 del secolo scorso, quando quel territorio vedeva ancora la presenza di sei Sezioni comuniste: Borgo Paglia, Diegaro, San Mauro in Valle, Settecrociari, Togliatti (Ippodromo-San Rocco) e Torre del Moro.

"Le feste dell’Unità, l’impegno all’interno dei quartieri, le campagne elettorali e le manifestazioni nazionali a Roma o Milano – dice il Circolo –. Anche la bandiera che a Torre del Moro per decenni ogni 1° Maggio veniva issata sul pioppo più alto della Via Emilia: nulla è stato dimenticato di quelle che erano le attività che si svolgevano all’interno delle Sezioni".

Il progetto di realizzare un libro sulle ex sei Sezioni, ivi compresi i passaggi che ne hanno caratterizzato gli sviluppi fino ad oggi (Pds – Ds – Ps), ha l’obiettivo "di salvaguardare la memoria di una esperienza straordinaria e irripetibile – continua – e di rendere omaggio a quelle donne e a quegli uomini, militanti di base, che per decenni con fiducia e passione si sono adoperati per costruire una società moderna, democratica e più giusta".

Il Circolo del PD dell’Oltresavio rivolge dunque un appello a tutti i cesenati, affinché segnalino la disponibilità di fotografie, documenti e testimonianze che facciano riferimento a quella storia politica del Pci di Borgo Paglia, Diegaro, San Mauro in Valle, Settecrociari, Ippodromo-San Rocco e Torre del Moro. Chi fosse interessato a condividere il materiale, può mettersi in contatto con Bruno (cell. 338.1311668) o Renato (340.2699385).

"L’augurio – conclude il Circolo dem – è che in un momento così complesso della nostra politica, come quello attuale, anche questo lavoro costituisca un’occasione per riflettere sulla sua crisi e sulla necessità di un suo rinnovamento".