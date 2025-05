"Aiuterà a creare nuove professioni"

Zokre Burhan dice che "l’intelligenza artificiale fa parte della vita quotidiana di molte persone. La usiamo nei motori di ricerca, nei suggerimenti sui social media, nei traduttori automatici e in molte App. Temo che potrà sostituire alcune persone sul lavoro. I lavori più ripetitivi, standardizzati o legati all’elaborazione di grandi quantità di dati sono i più a rischio (ad esempio attività come il controllo qualità, la gestione documentale, o alcune mansioni nel servizio clienti). Ma non significa necessariamente una perdita netta di posti di lavoro. L’A.I. potrà anche creare nuove professioni, migliorare l’efficienza e aiutare le persone a concentrarsi su attività più creative, strategiche o relazionali, quelle in cui l’empatia, il giudizio umano e la flessibilità sono fondamentali".