Aiuti agli alluvionati. Sale a 2.500 euro l’immediato sostegno erogato dal Comune

L’amministrazione comunale ha annnunciato ieri l’allargamento della platea di famiglie danneggiate dall’alluvione a cui saranno destinati i ristori comunali, nonché l’aumento a 2.500 euro del contributo dell’immediato sostegno comunale (rispetto ai precedenti 2.000), con l’impegno di arrivare a 5.000 euro in base alle donazioni pervenute. Prorogati inoltre a lunedì 30 ottobre i termini per richiedere i contributi.

Considerato inoltre che dall’esame delle domande presentate allo Sportello Emergenza Alluvione sono emerse ulteriori situazioni che meritano attenzione, e dopo che il 30 giugno sono scaduti i termini perentori della misura Cas (Autonoma sistemazione) e il 15 settembre della misura statale Mis (Immediato sostegno), la Giunta ha integrato le misure di sostegno messe in campo nel corso di questi mesi ampliando la platea dei destinatari, con attenzione alle persone disabili e alle famiglie gravemente danneggiate.

"Con queste nuove azioni di sostegno – commenta il sindaco Enzo Lattuca – vogliamo fornire ulteriori e concrete risposte alla popolazione colpita dagli eventi di maggio. A questo proposito, ci siamo confrontati con i rappresentanti del Comitato alluvionati à rispetto alla necessità di potenziare lo Sportello comunale dedicato a questa emergenza per supportare tutti i cittadini e le imprese nella presentazione delle domande utili alla richiesta degli indennizzi che dal 15 novembre potranno essere caricati sulla piattaforma regionale. Questo però non basta per essere al fianco di ciascuna persona danneggiata. Riservando massima attenzione alle situazioni più fragili, abbiamo ipotizzato che parte delle risorse delle donazioni andranno a costituire un fondo di solidarietà sociale da destinare esclusivamente alle famiglie alluvionate in grande difficoltà economica". Il sindaco conferma inoltre l’attenzione al monitoraggio della rete fognaria.

A partire da oggi il contributo di autonoma sistemazione potrà essere richiesto da chi non aveva la residenza anagrafica nell’abitazione alluvionata ma che era domiciliato al momento dell’evento (16 maggio 2023). Il contributo inoltre potrà essere richiesto da chi, a seguito dell’alluvione, ha subito la risoluzione del contratto di locazionecomodato e pertanto non ha ottenuto alcun contributo Cas perché la sua situazione di allontanamento dall’abitazione non è transitoria bensì definitiva. Il contributo di immediato sostegno potrà richiederlo chi non aveva la residenza anagrafica nell’abitazione alluvionata ma che al 16 maggio era domiciliato. Il Mis inoltre sarà riservato a chi non ha potuto presentare la domanda Mis nazionale entro il termine del 30 agosto, nonché ha chi subito danni ingenti ed appartiene auna categoria ‘protetta’. Entro i primi giorni di ottobre inoltre l’Amministrazione comunale, attraverso lo Sportello Emergenza Alluvione, liquiderà i contributi di autonoma sistemazione e di immediato sostegno relativi ai mesi di agosto e settembre.