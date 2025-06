"Aiutiamo gli operatori della sanità a difendersi dalle aggressioni"

Reale o solo percepito, ma è un dato di fatto che nella nostra società si è diffuso un senso di insicurezza e di paura. Non è quindi un caso che si moltiplichino le offerte di corsi di autodifesa o di arti marziali anche se non va dimenticato che queste ultime rispondono non solo ad esigenze di difesa personale ma anche di mantenimento della forma attraverso una attività sportiva.

A Cesena nel 2016 è sorto il Gracie Jiu-Jitsu Cesena che ha sede in via Canonico Lugaresi 202, dove si trova la palestra per gli allenamenti e dove ci si addestra con il Gracie Jiu-Jitsu, arte marziale abbastanza nuova volta alla difesa della persona.

È una disciplina sviluppata in Brasile negli anni Venti del secolo scorso dai fratelli Carlos ed Helio Gracie come la variante brasiliana del giapponese Ju-Jitsu. In Italia ha iniziato a diffondersi a partire dagli anni Novanta del secolo scorso principalmente sul piano agonistico.

È un centro certificato dalla Gracie University, organismo accreditatore a livello internazionale con sede a Los Angeles. "È una disciplina che coinvolge tutto il corpo con movimenti naturali- – - afferma Marcello Amadori, presidente della società sportiva Gracie Jiu-Jitsu Cesena, che quando non è in palestra, svolge la professione di medico neurologo- e aiuta la concentrazione mentale –. Potremmo definire questa disciplina come gli scacchi delle arti marziali in quanto sintesi di fisicità e intelligenza. Praticare il Gracie Jiu-Jitsu serve ad imparare tecniche di difesa personale ma anche a mantenersi in forma. Sono un centinaio i praticanti cesenati ripartiti equamente in donne, uomini e bambini tra 8 e 12 anni".

"Registriamo – prosegue Amadori – un incremento di iscrizioni ai nostri corsi di donne per le quali abbiamo un programma specifico con addestramento per fronteggiare scenari di aggressione - precisa Amadori - mentre bambini e adolescenti vengono addestrati alla gestione della difesa da atti di bullismo verbale e fisico. In vista c’è un corso per la difesa degli operatori della sanità da aggressioni".

A Gracie Jiu-Jitsu si tengono anche momenti di di approfondimento e studio come il recente seminario internazionale sulle tecniche di autodifesa con partecipanti provenienti da Italia, Germania, Slovenia e Usa.

Paolo Poponessi