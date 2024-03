Aiuto cuoca e lavapiatti per azienda agrituristica

Azienda agrituristica I quattro Colli ubicata a Sorrivoli di Roncofreddo (FC), cerca 1 figura preferibilmente con esperienza per lavaggio piatti e stoccaggio stoviglie, uso lavastoviglie, piccole preparazioni uso di mixer, planetaria, cutter, preferibile l’assolvimento dell’obbligo scolastico, indispensabile il possesso dell’auto, deve saper lavorare assieme ad altre persone, necessaria pulizia, ordine, velocità, (non raggiungibile con mezzo pubblico), non è prevsito alloggio. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. L’offerta è valida fino al 26/03/2024.

Si offre un contratto a tempo determinato.

Orario giovedi / sabato: servizio serale 17.00/00.00. Domenica servizio pranzo: 10.00/17.30. Lunedi/martedi/mercoledi: riposo.

Per candidarsi, dopo essersi registrati con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.