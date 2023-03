Al 43° campo di lavoro missionario anche le parrocchie di Savignano

Le parrocchie di Savignano partecipano al 43° campo di lavoro missionario della diocesi di Rimini con la raccolta di sabato dalle 14.30 alle 17.30. Nei punti di smistamento si raccolgono solo carta, cartone, indumenti, scarpe, libri, giocattoli, peluche. Il tutto diviso in sacchetti diversi o scatole con scritto sopra il contenuto. In caso di necessità per oggetti ingombranti come biciclette, elettrodomestici, metalli, oggetti per la casa e batterie al piombo si può chiamare il 338-3814381. Saranno nove i punti di raccolta: la piazzetta davanti alla chiesa di San Giovanni in Compito, nel quartiere Cesare, parcheggio davanti la chiesa di Castelvecchio, Parco Nenni in via Caduti sul Lavoro nel quartiere Rio Salto, in via Antolina incrocio con via Selbelle; piazza Borghesi davanti alla chiesa di Santa Lucia (foto), Parco via Romagna zona Bastia, parcheggio del cimitero di Savignano, in viale della Libertà nel parcheggio di fianco al mercato dell’ortofrutta.

Il campo di lavoro 2022 ha permesso di destinare 174mila 450 euro a 15 progetti missionari in 11 Paesi nel mondo: 23.450 euro alle Maestre Pie dell’Addolorata in Zimbawe; 15mila in Kenya; 5mila per i poveri a Chisinau in Moldavia; 8mila in Albania; 8mila in Tanzania e 8mila per i medicinali; 6mila in Venezuela; 15mila alla congregazione delle sorelle dell’Immacolata a Cerrito in Paraguay; 10mila alla Caritas di Rimini; 10mila per l’ospedale fondato da Marilena Pesaresi a Mutoko in Zimbabwe; 10mila all’associazione Maria Negretto in Camerun; 20mila a Lekirummi in Tanzania; 18mila del riminese don Claudio Comanducci della diocesi di Nacala in Mozambico; 10mila per due giovani volontari in Zimbabwe.

Ermanno Pasolini