Al Bagno Conti in onda ’Papà ti salvo io’

Gli scolari del Secondo Circolo Didattico di Cesenatico hanno partecipato alla curiosa ma importante iniziativa che è stata chiamata: ’Papà ti salvo io’, organizzata dai docenti, dal dirigente scolastico Saverio Gallizzi e dalla vicaria del Secondo Circolo, l’insegnante Patrizia Gregori. La bella giornata si è svolta nella cornice del Bagno Conti, grazie alla collaborazione instaurata con la Cooperativa stabilimenti balneari.

Tutto è nato lo scorso inverno nell’ambito del progetto ’Nati per Camminare 2023’, in cui alcune classi hanno mostrato maggiore sensibilità per l’ambiente, usando mezzi alternativi per andare a scuola, utilizzando nel percorso la bicicletta, gli autobus oppure semplicemente andando apiedi da soli o in compagnia di qualche amico e-o compagno di classe.

Si sono distinte la classe 3ªB della scuola elementare di Villamarina, la 5ªA della scuola di Sala, la classe 3ªB della scuola di Villalta e la Sezione dei grandi di Bagnarola. I bambini di queste tre classi, come premio hanno trascorso un’intera giornata al mare, partecipando a giochi, balli di gruppo, momenti di intrattenimento e gustando anche una merenda che è stata offerta dalla Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, che il mese scorso ha acquistato all’asta lo storico stabilimento del Bagno Conti.

Nella stessa giornata i piccoli sono anche stati messi di fronte ad insegnamenti quantomai utili e preziosi sulla sicurezza in mare e sul salvamento, e questo anche grazie al determinante aiuto dei cani di salvataggio in forza al personale della cooperativa. Per gli scolari è stato anche preparato un pranzo al sacco, per fargli vivere appieno la giornata straordinaria, dove assieme alle maestre hanno partecipato come volontari anche alcuni genitori.

Giacomo Mascellani