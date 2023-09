Al Bagno Florida la domenica c’è l’aperitivo gratis

Fra balneari e turisti ci sono spesso rapporti che vanno oltre le relazioni ordinarie fra imprenditori e clienti. Un esempio è quanto accaduto ogni domenica di agosto al Bagno Florida. Siamo nel centro di Cesenatico, a due passi dal molo di Levante del porto canale, dove un imprenditore cesenate in pensione di 83 anni, Giordano Casadei, frequenta ogni estate questa spiaggia da ben 67 anni. Qui Giordano è di casa, conosce tutti e ogni domenica mattina del periodo clou della stagione, offre l’aperitivo alle persone che frequentano il Bagno Florida. "E’ una vita che vivo Cesenatico come una seconda casa e fin dalla metà degli anni ’50 vengo in questo stabilimento balneare. Con un gruppo di amici, abbiamo iniziato vent’anni fa a portare dei prodotti tipici, per puro divertimento. Quando avevo l’impresa, io e la mia famiglia acquistammo un podere a Roncofreddo, dove adesso mi diverto a fare il contadino, coltivando la vigna e gli ulivi. Iniziai subito a stringere dei rapporti con agricoltori e allevatori della collina, e così mi è venuta l’idea di portare alcuni prodotti tipici dell’entroterra al mare. Siamo una decina di amici e nelle ultime domeniche abbiamo portato salame di cervo, porchetta, olive e formaggi che offriamo gratis a tutti. I turisti lo apprezzano e ai nostri aperitivi goliardici non mancano mai gli amici di San Piero in Bagno, di Cesena, della Toscana e della Brianza".

g.m.