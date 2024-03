Al Bonci la bellezza della danza non ha età

L’invecchiamento, per chi pratica la danza a livello professionale, è un limite fisico ed estetico? L’età "over" della danzatrice o del danzatore tradiscono l’aspettativa del pubblico rispetto a bellezza e virtuosismo? Da questi interrogativi si sviluppa lo spettacolo "Un jour nouveau-Birthday Party" (un giorno nuovo-festa di compleanno), che approda al Bonci, per iniziativa di Ert, domani alle 20.30, dopo il debutto a Parigi e una tournée che ha interessato la Francia e vari teatri del nostro Paese. Dieci interpreti tra i 64 e gli 80 anni, danno vita a una scrittura coreografica "capace di abbracciare i limiti del corpo che invecchia".

Coreografi del dittico sono due maestri della danza francese, il direttore del Chaillot – Théâtre National de la Danse di Parigi Rachid Ouramdane 53 anni e Angelin Preljocaj 67, tra i massimi esponenti della nouvelle danse. Il progetto è inserito nell’ambito della rassegna "Carne. Focus di drammaturgia fisica" a cura di Michela Lucenti, e si deve alla Fondazione Nazionale della Danza-Aterballetto Over; riunisce soggetti del mondo della produzione artistica, istituzioni scientifiche e operatori nel campo del welfare per scardinare gli stereotipi assegnati all’anzianità, un tema cruciale della nostra società, che richiede efficienza, produttività, salute. Partner scientifico è la Fondazione Ravasi Garzanti di Milano, che si occupa di qualità della vita e valorizzazione delle persone anziane. "Vorrei che il pubblico, dopo aver visto questo spettacolo, uscisse da teatro con un nuovo modo di guardare alle persone anziane, verso le quali c’è una particolare attenzione e preoccupazione - auspica Rachid Ouramdane -. Non c’è danza senza corpo e non c’è corpo che non invecchi".

Un jour nouveau è un passo a due con Herma Vos e Darryl E. Woods, e racconta, attraverso il music-hall, le trasformazioni nel tempo di una storia d’amore tra un uomo e una donna. "La domanda centrale, in questo lavoro è – secondo Preljocaj- qual è l’età di un corpo? Il linguaggio fisico è il più adatto a raccontare cosa accade a ciascuno di noi con il passare degli anni: l’invecchiamento non è infatti un problema per l’attore, lo scrittore o per l’artista visivo, ma per chi danza, invece?"

Birthday Party vede in scena ex danzatori (un newyorkese, una francese, un’italiana e un belga) ma anche un medico, un attore ex operaio, una cantante uruguaiana, un’impiegata vietnamita che pratica Tai Chi e Qui Gong.

"Nell’atmosfera di una festa di compleanno – prosegue Preljocaj -, gli interpreti rivendicano il loro diritto a continuare a vivere intensamente, dimostrando che ogni età può manifestare la propria bellezza quanto le tracce degli anni trascorsi. Come accade in una sinfonia, la terza età può essere il movimento più brillante di un’esistenza".

"Ogni anno – continua Ouramdane- , in un giorno fisso, il nostro compleanno aggiunge una unità al conto della nostra esistenza. Ma qual è l’età di un corpo? Si tratta dell’età biologica o di quella legata alla pratica della sua attività? È l’età che gli altri gli attribuiscono o quella che l’essere in questo corpo sente? Volevo condividere questa domanda con persone che hanno avuto il privilegio, e in un certo senso la possibilità, di attraversare diverse età della vita" e far riflettere un pubblico di tutte le età.