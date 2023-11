Al Bonci si ripercorre ’Un anno ad alta voce’

"’Un anno ad alta voce’: un appuntamento che coinvolge tutta la comunità di Cesena nel segno della musica, della recitazione e della cultura, per stare insieme e continuare ad essere vicini anche dopo l’emergenza che ha colpito il territorio". Così Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0, lancia l’invito alla cittadinanza ad intervenire domani alle 17 al Bonci, per un "live" animato dalla conduttrice radiofonica La Pina, insieme all’attrice Lucia Mascino, l’attore Gianmarco Saurino, il cantautore Daniele Silvestri e la scrittrice Carlotta Vagnoli. "Per la nostra Cooperativa - aggiunge Cifiello -, scegliere Cesena come tappa di ‘Ad alta voce’ ha una valenza di grande portata, perché vogliamo dare un segnale concreto e tangibile di come continuiamo ad essere vicini ad una comunità che è stata profondamente colpita dall’alluvione". Da alcuni giorni è tornato alla piena operatività l’ipercoop Lungo Savio che dopo solo un mese dall’esondazione che ha colpito la Romagna, aveva ripreso la propria attività, seppur a ranghi ridotti e grazie all’impegno di un centinaio di propri lavoratori e dunque "La scelta di Cesena – sottolinea Cifiello - rappresenta un gesto di vicinanza alla comunità anche attraverso il potere aggregativo della cultura".

Sulla sua partecipazione alla serata La Pina dichiara che "Ad alta voce" è un titolo che da subito mi è piaciuto e che sento affine. La voce è uno dei modi che abbiamo per comunicare ed è bene che dica cose importanti, di arte e di cultura in questo caso...né urlate né troppo sottili. "Ad alta voce" è anche un’occasione bella di ascolto, di scambio, di incontro e sono felice di partecipare". La rassegna nata oltre 20 anni fa per rendere la cultura accessibile a tutti, e anche in luoghi non vocati come le piazze, le strade, i negozi, le mense dei poveri, dal 2020 è fruibile anche in streaming sul sito adaltavoce.it e sui canali social. Il sostegno alla rassegna è realizzato grazie anche all’1% del valore degli acquisti di prodotti a marchio Coop da parte dei soci per contribuire alla realizzazione di progetti e iniziative sociali, culturali ed ambientali che la Cooperativa promuove sul territorio. Dalla prima edizione ad oggi, "Ad alta voce" ha coinvolto oltre 800 autori e testimoni dell’impegno civile in varie città. Le voci e le collaborazioni di quest’anno sono state: il giornalista, ricercatore Fabio Chiusi per VicinoLontano; lo scrittore Nando Dalla Chiesa per Passaggi Festival; il cantautore Mannarino per Cinzella Festival; il musicista Cristiano Godano per Le città visibili; la giornalista d’inchiesta Floriana Bulfon per il Festivaletteratura; la scrittrice Viola Ardone, per Pordenonelegge; e lo scienziato Giulio Boccaletti, per Cicap Festival.

Raffaella Candoli