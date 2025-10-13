Al Bufalini la reliquia della beata Benedetta

La reliquia della beata Benedetta Bianchi Porro per consolare i malati dell’ospedale Bufalini. È stata accolta nella chiesa dell’ospedale ieri durante la messa delle 17. Fino a venerdì sarà portata nei reparti la mattina per la preghiera dei ricoverati e al pomeriggio nella chiesa dell’ospedale per la venerazione dei fedeli. Venerdì alle 20.30 si terrà un incontro nella chiesa sulla vita e spiritualità della beata, con la partecipazione della sorella Emanuela.

Benedetta Bianchi Porro (1936–1964), di Dovadola, è stata dichiarata beata nel 2019 nella cattedrale di Forlì,l penultimo dei quattro gradi del processo di santità, dopo serva di Dio, venerabile e prima della canonizzazione a santa che potrebbe avvenire da parte del Papa se venisse riconosciuto un secondo miracolo tramite la sua intercessione. La sua vita è diventata un simbolo di fede, sofferenza redentrice e accoglienza del dolore. Studiò medicina a Milano, ma dovette interrompere gli studi per una malattia degenerativa che la portò progressivamente a perdere udito, vista, uso degli arti e parola, restando paralizzata a letto. Malgrado tutto, scrisse lettere, ricevette persone, consolò e ispirò alla fede altri sofferenti. Morì a Inigoi, in provincia di Verona, a 27 anni. Le sue lettere e i suoi scritti sono considerati esempio di spiritualità profonda nel dolore. È venerata soprattutto in Romagna, ma la sua figura è conosciuta in tutta Italia. La reliquia viene accolta all’ospedale Bufalini come "segno di vicinanza e speranza per i malati, e come figura di consolazione cristiana nella sofferenza". L’iniziativa è promossa dalla diocesi e dall’Unità pastorale ospedaliera, che riconoscono in Benedetta Bianchi Porro una testimone del Vangelo tra i sofferenti.

a.a.