Al Cafè degli Artisti gli Speed Stroke in concerto

La musica rock anima il lungomare di Cesenatico. Al Cafè degli Artisti, il locale frequentato da bikers e rockettari, oggi alle 17 si terrà il concerto della band "Speed Stroke" per una data dedicata agli appassionati di Hard rock e Glam rock. A seguire di sera salirà in consolle il dj Ursus, il quale proporrà il suo ricco e vasto repertorio di brani che spaziano dai classici della musica rock sino ai successi più recenti. È l’occasione per vivere una domenica live e ad alto voltaggio; in cui non mancheranno le sorprese da parte dei padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci.