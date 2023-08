Al Cafè degli Artisti va in scena ’Italian Rock’

Musica dal vivo, spettacoli e tanto rock sul lungomare. Sono gli ingredienti di ’Italian Rock’, la manifestazione organizzata dal Cafè degli Artisti. Nel noto locale frequentato da bikers, rockettari e appassionati di auto e moto americane, saranno protagonisti musicisti e artisti che hanno suonato e suonano con Vasco Rossi, Zucchero e altri grandi del rock made in Italy. Il primo appuntamento è questa sera quando alle 21.30 si terrà il concerto della band formata da Andrea Innesto detto ’Cucchia’ al sassofono, Cristian ’Cicci’ Bagnoli alle chitarre, Mimmo Camporeale alle tastiere, Marco Dirani al basso e Matteo Pantaleoni alla batteria.

’Una canzone per’, questo il titolo della serata, vede protagonisti musicisti che suonano con i big, per un tributo a Vasco Rossi. ’Cucchia’ ha fatto parte della prima band di Vasco Rossi, della Steve Rogers Band ed ha trascorso una vita accanto a Blasco. ’Cicci’ Bagnoli, recentemente ha suonato in apertura del concerto di Zucchero all’Arena di Verona ed è il cuore pulsante della Gallo Team e della Steve Rogers Band. Mimmo Camporeale è stato il tastierista della Steve Rogers Band e ha suonato, Marco Dirani è un bassista di grande talento che ha suonato con Umberto Tozzi e Matteo Pantaleoni ha accompagnato artisti anche in tour mondiali. Pochi posti disponibili, informazioni al 347-2820859, oppure direttamente al locale.

g.m.