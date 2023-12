Al Camping Village e al Pineta turisti nelle ’casette’ fino all’Epifania

Oltre 70 persone hanno partecipato alla cena degli auguri organizzata dalla società Glamping Cesenatico. Nella cornice della rinnovata Osteria del Sole, si sono dati appuntamento i vertici della società impegnata in importanti aziende turistiche del territorio, fra cui il patron Terzo Martinetti, la responsabile commerciale Lara Zani , il direttore amministrativo Giulia Baredi, Patrizia Nasolini, Lorenzo Martinetti, il presidente Roberto Poni della società Impresa Sicura, il consigliere regionale Massimo Bulbi, il presidente Lucio Sacchetti della società calcistica Bakia Cesenatico ed il neo presidente Giunio Bonoli della ’Fausto Coppi’. L’azienda è titolare del Cesenatico Camping Village e del villaggio Pineta su Mare, che ospitano oltre 400 case mobili e bungalow, 212 piazzole per i camper e 470 piazzole occupate da famiglie con permanenza stagionale, per una ricettività di 5.540 posti letto e 725mila presenze all’anno. La società ha anche tre ristoranti e bar, due stabilimenti balneari, un market e due chioschi, gestiti da imprenditori specializzati.

La società dà lavoro a 165 persone. Occupa 45 dipendenti diretti, di cui il 42 per cento sono fissi, mentre nelle attività in affitto di azienda, come i punti di ristoro e nei servizi specializzati, sono impegnate altre 120 persone stagionali.

Questo mix fra la tradizionale ospitalità romagnola e la conduzione moderna, è stato premiato dal pubblico, tant’è che il fatturato dell’azienda è in crescita e il 20 per cento dei turisti ospitati sono stranieri provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Repubblica Ceca e Polonia. Non solo, a differenza degli altri campeggi, a Cesenatico la stagione dura sino a Natale, Capodanno e Epifania inclusa.

Giacomo Mascellani