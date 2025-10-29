Al Campus lavori per completare parcheggio e pista ciclopedonale

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di completamento del parcheggio adiacente al Campus universitario cittadino per un importo di 400 mila euro. L’intervento, e inserito all’interno della zona dell’ex Zuccherificio, interesserà un piazzale di circa 3.500 metri quadrati attualmente non pavimentato e adibito a parcheggio pubblico, che necessita di un intervento di riqualificazione complessiva che sarà realizzato nel 2026.

"L’area del campus universitario di Cesena – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – è oggetto di un importante intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria. Il progetto prevede, inoltre, la creazione di diverse aiuole verdi distribuite tra gli stalli, con l’obiettivo di favorire il deflusso delle acque piovane e migliorare l’ombreggiamento naturale".

Il progetto prevede la sistemazione e organizzazione del parcheggio attraverso: la risagomatura delle superfici per una corretta gestione del deflusso delle acque meteoriche; la creazione di 77 posti auto, 2 posti riservati ai disabili e 10 posti moto, in cinque file parallele; la posa dei cordoli perimetrali e la pavimentazione in calcestruzzo drenante per le aree di sosta, mentre le corsie di circolazione saranno realizzate in materiale stabilizzato. Lungo via Pavese, sul lato sinistro del parcheggio, sarà realizzato un nuovo tratto di pista ciclopedonale larga 2,50 metri, a completamento del percorso già esistente. La pista sarà ombreggiata da un nuovo filare di alberi. Verrà realizzato anche un nuovo accesso pedonale.