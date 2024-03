Al Cantera la ’Fabula’ di Barbara Savini

Continua il ciclo di appuntamenti con l’arte contemporanea alla Cantera: oggi nel locale di piazza Guidazzi, nell’ambito della rassegna ‘Particol’Arte’ curata da Alice Tamburini, inaugura la mostra dell’illustratrice cesenate Barbara Savini, nota per la sua particolare tecnica del disegno a inchiostro, con cui si è specializzata in albi per l’infanzia. Si intitola ‘Fabula’ la mostra e raccoglie una selezione di opere che si ispirano alla natura, alle favole e alla poesia, per un racconto suggestivo al confine fra sogno e realtà. Barbara Savini lavora con china e matite colorate. Le sue figure sono caratterizzate da una prevalenza della linea sul colore e da una ricchezza delicata dei dettagli. Si denota l’estetica del vuoto, dove tutto sembra muoversi lentamente in un mondo silenzioso, quasi onirico, a tratti metafisico. Poi all’improvviso si apre un varco, che permette allo spettatore di entrare in contatto con le proprie emozioni.

"Un giorno, per puro caso, mi imbattei in una mostra di illustrazione e in quel preciso istante capii quale fosse la strada che avrei voluto intraprendere - racconta Savini, che oltre agli albi per l’infanzia, lavora come illustratrice anche per etichette e prodotti made in Italy -. Sono affascinata dalle favole e dalla vita delle piante. Le prime da sempre aiutano a elaborare la realtà, a metabolizzare gli imprevisti e a scongiurare le paure. Le seconde per la capacità che hanno di coesistere tra loro: per questo motivo sono elementi sempre presenti nelle mie Illustrazioni". Il vernissage della mostra alla Cantera è alle 19, a seguire questa sera alle 21.30, in collaborazione con il Conservatorio Bruno Maderna, si esibirà nel locale il Duo Scalabrella-Peruzzi.

Carlotta Benini