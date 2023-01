Al ’Capanno di Gil’ una merenda speciale con il Bcc Romagnolo

Un capanno in legno, ma soprattutto un luogo di incontro per famiglie e scolaresche. A un anno di distanza dalla costruzione, grazie a una raccolta crowdfunding, del famoso ’Capanno di Gil’, una delegazione del Bcc Romagnolo, tra cui il presidente Roberto Romagnoli, ha fatto visita alla nuova casetta della cooperativa sociale Cils per una merenda. Con la raccolta fondi, avviata lo scorso gennaio, sono stati raccolti quasi 23mila euro grazie al contributo di 316 sostenitori. All’incontro, c’era anche Gilberto, detto Gil, ospite della struttura per diversamente abili della Cils che con i suoi amici si prende cura degli animali e dell’orto. Ed ora anche del desiderato capanno. "Gilberto ci teneva tanto ed è riuscito a coinvolgere tutta la comunità – dice il vicepresidente Cils Luca Santi - ora che il suo desiderio si è realizzato è felice di accogliere amici, parenti e scolaresche".