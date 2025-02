Al capezzale dei negozi, il 26% dei locali è sfitto

L’amministrazione comunale di Sarsina ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di due hub urbani e di prossimità a Sarsina ed a Ranchio. Il protocollo è stato sottoscritto dalle associazioni di categoria e lo studio è stato affidato ad Iscom per un importo di 17mila euro finanziati dalla Regione Emilia Romagna. Il progetto trova lo spunto da una fotografia attuale degli spazi commerciali esistenti dove si rileva una presenza di negozi vuoti o sfitti del 26 % (24 su 95). Il polo commerciale più rilevante è sicuramente rappresentato da Piazza Plauto e dalle vie limitrofe.

L’obiettivo è quello di rilanciare il tessuto economico locale, incentivando la permanenza degli operatori economici e delle attività presenti creando le condizioni per attrarne di nuovi. Il fabbisogno economico stimato è di circa 100mila euro su un orizzonte pluriennale di cui si farà carico la Regione con nuovi stanziamenti. "L’hub del commercio – spiega l’assessore al Commercio Elsa Cangini – riguarda una perimetrazione strategica che servirà alla regione Emilia Romagna per veicolare future risorse. Diverse le aree di intervento del progetto: miglioramento dell’arredo urbano, bandi ed incentivi per le imprese che investono, formazione per gli operatori e miglioramento degli strumenti di promozione turistica e culturale".

Per il sindaco Enrico Cangini "è fondamentale investire sulla rete commerciale. Negli ultimi mesi vi sono stati segnali positivi, cinque nuove aperture in parte attive, ed in parte pronte per essere avviate nei prossimi mesi. Il ruolo delle istituzioni è incoraggiare chi fa impresa".