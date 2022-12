"Al Castello turni massacranti e riposi mancati"

di Ermanno Pasolini

Problemi alla Rsa Colle Carducci con la dichiarazione dello stato di agitazione presso la casa di risposo ’Il Castello’ di Longiano. I sindacalisti Marianna Niro della segretaria organizzativa Uil Fpl, Antonio Sarpieri Fp Cgil e Michele Dall’ara Fisascat Romagna Cisl hanno dichiarato lo stato di agitazione per i lavoratori della Rsa Colle Carducci. I sindacati denunciano da mesi le perduranti e inaccettabili condizioni lavorative cui sono sottoposti i dipendenti della struttura, in una condizione di emergenza che prosegue da anni.

"Parliamo di un abuso di turni massacranti anche di 12 ore giornaliere - dicono i sindacalisti - di mancato rispetto delle 11 ore di riposo giornaliero, turnazioni dell’ultimo minuto e un regime di reperibilità non retribuito, ferie richiamabili, l’utilizzo di doppie notti e doppi turni diventati una routine inaccettabile. Una situazione certamente aggravata da una carenza cronica di personale che sta vivendo l’intero settore socio-assistenziale nel territorio cesenate, ancora più acuta in questo contesto a causa dell’applicazione di un contratto ‘pirata’’, con retribuzioni inferiori a quelle del Ccnl delle Cooperative Sociali firmato da Cgil, Cisl e Uil".

"Più volte è stata sottolineata l’importanza di introdurre con la contrattazione di secondo livello tutele migliorative, anche retributive - dicono - che avrebbero reso la struttura più appetibile. Invece purtroppo, al contrario, si è preferito non prestare ascolto alle richieste delle organizzazioni sindacali. Le maggiori criticità si riscontrano nella carenza di personale infermieristico, figure professionali che garantiscono competenze essenziali in qualsiasi struttura in cui siano presenti ospiti fragili e che necessitano di una cura sempre meno assistenziale e più sanitaria, a cui si è cercato di rimediare attraverso scelte organizzative discutibili".

I tre sindacalisti hanno dichiarato che ritengono doveroso che questa preoccupante situazione, non più sostenibile, venga, al più presto, sanata anche in virtù della forte preoccupazione che tali condizioni lavorative possano avere sui servizi e quindi nei confronti degli anziani e soggetti vulnerabili presenti nella struttura stessa.

Concludono i rappresentanti sindacali di Fp Cgil, Fisascat Cisl Romagna e Uil Fpl: "Riteniamo necessario un vero confronto anche con le istituzioni pubbliche, fino ad ora assenti alle varie convocazioni presso gli organi competenti, affinché si prenda coscienza della condizione in cui versa la struttura e si ricerchino soluzioni concrete a una situazione lavorativa e umana che oggi è arrivata al limite".