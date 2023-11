Al ’Centro del fiume’ il prete anticonformista. Don Giulio Mignani

A Savignano questa sera alle 20.45 al Seven Sporting Club, Around Sport presenta la terza serata della rassegna culturale ’Il Centro del Fiume’, ospitando Don Giulio Mignani, definito il prete anticonformista. Don Giulio è stato il parroco di diversi paesi dello spezzino e negli anni ha suscitato molto scalpore per le sue idee e le sue posizioni di apertura nei confronti dell’amore, libero e inclusivo. Don Giulio dal 3 ottobre 2022 è in stato di sospensione, il che significa che da più di un anno non può celebrare messa e sacramenti. Il tema della serata sarà: ’Autenticità cos’ha contribuito ad essere ciò che sono’.