Al Chiosko un weekend a tutto gin

Venerdì e sabato a partire dalle 19 e fino a notte il Chiosko dei Giardini Savelli ospiterà la prima edizione di un evento dedicato al gin della Romagna. I protagonisti saranno i produttori di Spirits, che saranno presenti per spiegare al pubblico le caratteristiche che contraddistinguono ciascun brand legato alle produzioni locali: Alba87, Magnetico n.9, Alta Marea, Cabala, Gingillino, Falterona 1654, Bandito, Dibaldo Spirits, Sprint Distillery, Aggressiv Liquori, Salinae’s, Nobili Egoisti e KombuGin. L’evento avrà ingresso libero e il Gin Tonic verrà proposto al prezzo di 10 euro. Animazione a cura di Circo Nero, nato a Firenze nel 2006. L’evento ha come social partner la pagina ‘Gattol_Gin.O’. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Instagram @romagnaginfest