Al Cicloevento ’pedalano’ in ventimila

È positivo il bilancio della fiera internazionale Cicloevento, quest’anno tornata in piazza Andrea Costa, il luogo dove è nata negli anni Novanta. In cabina di regia ci sono Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, riunite in un consorzio che da il nome alla kermesse, i cui funzionari hanno deciso di abbinare all’esposizione, degli eventi che si sono rivelati molto apprezzati. Nella cornice del Grand Hotel e del grattacielo sono oltre 20mila le persone che hanno visitato gli stand per vedere e toccare con mano le ultime biciclette, gli accessori e le componentistiche più recenti legate alle due ruote a pedale. Sono 50 le aziende espositrici che hanno affittato gli spazi, in rappresentanza dei marchi più prestigiosi che producono e commercializzano biciclette, accessori, manubri, ruote, cambi, caschi, occhiali, selle, abbigliamento tecnico, integratori alimentari, sistemi antifurto, riviste specializzare e altri prodotti. Tra le aziende più importanti presenti ci sono state Gobik, Abus Italia, Cicli Neri, Garmin Italia, Vittoria, Carrera, Luxottica, Salice Occhiali, Look Italia, Somec, Selle Italia, Moa Sport, Enervit e Colnago. Fra gli eventi da segnalare lo spettacolo esibizione di freestyle, che venerdì pomeriggio ha visto protagonista il campione Alessandro Barbero con il suo team di funamboli della bmx, in viale Roma davanti al Palazzo del turismo. Sono stati tanti anche i vip ed il più seguito è stato il campione Vincenzo Nibali, presente con il suo staff nello stand Garmin all’interno del padiglione Cicli Neri di Cesena, dove ha incontrato i tifosi ed assieme ad un nutrito gruppo di appassionati, nella giornata di sabato ha pedalato dal lungomare di Cesenatico sino alle colline dell’entroterra, facendo felici tanti ciclisti e cicloturisti.

Le 20mila presenze registrate in piazza Costa e negli stand in viale Carducci e nella prima parte di viale Roma, sono considerate un grande successo, specie tenuto conto del fatto che quest’anno erano iscritte meno persone alla Nove Colli. Fabrizio Albertini di Confesercenti e presidente di Cicloevento, crede nella ripartenza: "Siamo molto contenti, abbiamo ospitato aziende prestigiose e riscosso un grande interesse. I campioni portati dagli sponsor hanno dato risalto ad una fiera riuscita". Lucio Sacchetti di Confartigianato e vicepresidente di Cicloevento, è molto motivato: "I vip e i campioni hanno dato un valore aggiunto e c’è la sensazione di poter ritornare agli anni d’oro; il prossimo anno andrà ancora meglio". Il sindaco Matteo Gozzoli plaude all’iniziativa: "E’ bello rivedere la fiera tornare in piazza Costa ed è azzeccato l’abbinamento del villaggio con il ritiro del pacco gara della Nove Colli, la strada intrapresa è quella giusta".

Giacomo Mascellani