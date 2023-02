Al cinema Eliseo il ’Barbiere di Siviglia’ in diretta da Londra

Il ’Barbiere di Siviglia’ di Gioachino Rossini sul grande schermo. Oggi la produzione della Royal Opera House sarà trasmessa in diretta da Covent Garden in venti paesi di tutto il mondo e a Cesena sarà proiettata alle 20 al cinema Eliseo. Dalla famosa aria di apertura del barbiere ’Largo al factotum’, con il suo celebre grido ’Figaro! Figaro!’, all’aria grintosa di Rosina ’Una voce poco fa’, il capolavoro di Rossini è un’opera appassionata e divertente, rappresentata per la prima volta più di 200 anni fa. Con fuochi d’artificio vocali, amanti intriganti e un barbiere molto indaffarato, l’opera regalerà una serata al cinema entusiasmante. Per l’evento in diretta, Rafael Payare dirige un cast internazionale di livello mondiale nella scintillante produzione di Moshe Leiser e Patrice Caurier, tra cui Aigul Akhmetshina nel ruolo di Rosina e Andrzej Filończyk nel ruolo di Figaro.