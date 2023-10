Al cinema Eliseo il film omaggio a Monica Vitti

Proseguono gli incontri con i protagonisti del cinema italiano al Multisala Eliseo di Cesena. Stasera alle 21 la regista Roberta Torre presenterà al pubblico presente in sala “Mi fanno male i capelli”. La pellicola, presentata in concorso alla Festa del cinema di Roma, è un tributo emotivo, cinematografico, poetico a un’interprete inarrivabile: Monica Vitti con Alba Rohrwacher e Filippo Timi. Ingresso: 6,50 euro, per maggiori info: www.cinemaeliseo.it - email. eliseocesena@gmail.com - tel. 0547 21520.