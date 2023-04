Al cinema Eliseo quattro proiezioni sul mondo del lavoro

La fondazione ’Radici della Sinistra’ di Cesena e il cinema Eliseo, in occasione della Festa dei Lavoratori, organizzano una breve rassegna cinematografica dal titolo ’Dal proletariato al precariato: il cinema racconta il mondo del lavoro’. La rassegna si svilupperà in quattro diverse serate presso il cinema Eliseo di Cesena. Le proiezioni saranno tutte di giovedì, alle 20:45.

Domani sera il primo appuntamento con ’Sorry we missed you’. Il 4 maggio verrà proiettato ’ In guerra’, l’11 maggio toccherà a ’Full Time’ mentre il 18 maggio chiusura con ’Un altro mondo’. Il biglietto per ogni singola serata sarà di 5 euro, con la possibilità di acquistare all’inizio della rassegna un carnet per tutte e 4 le serate al costo di 15 euro.