Al cinema Rex incontro con il regista di ’Familia’

A Cesenatico gli appassionati di cinema incontrano i registi. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nell’ambito della rassegna "Riusciranno i nostri eroi – i nuovi autori italiani incontrano il pubblico", domani alle 21 al cinema Rex allestito al Palazzo del turismo "Primo Grassi", sarà proiettato il film "Familia" di Francesco Costabile, i cui protagonisti sono gli attori Francesco Ghenghi, Barabara Ronchi, Francesco Di Leva, Marco Cicalese e Francesco De Lucia. Al termine della proiezione il regista Francesco Costabile dialogherà con il pubblico in sala mediato da Gianni Gozzoli, con la collaborazione di Fice Emilia Romagna. È l’occasione per conoscere un autore che, dopo vari documentari di successo, è approdato al suo primo lungometraggio di genere drammatico con "Una Femmina" nel 2022, e quest’anno con Familia, grazie al quale il protagonista Francesco Gheghi (già protagonista del film "Mio fratello rincorre i dinosauri"), si è aggiudicato il premio per la miglior interpretazione maschile nella sezione Orizzonti, nell’ultima edizione del Festival di Venezia. Non si effettua il servizio di prenotazione dei posti. Il cinema Rex aprirà un’ora prima della proiezione, quindi alle 20. Informazioni telefonando ai numeri 0547 79435, 0547 79428 o 320 8381863, oppure recandosi direttamente al Palazzo del turismo in viale Roma.

g.m.