Al circolo Giulio Cesare di Gatteo doppia eccellenza nel biliardino

Stanno disputando due ottimi campionati le squadre di biliardino del Circolo Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare. Una, L’ex Bar Christian, è seconda nel campionato provinciale di serie A, mentre I gladiatori di Ceserae sono sesti in serie B; grazie ai buoni risultati del 2023, quest’anno tutte e due le squadre parteciperanno alla Coppa Italia. Il presidente del circolo, Terzo Tosi, ha riservato una stanza appositamente per i soci appassionati di biliardino che possono allenarsi tutte le sere.

"Quella del biliardino è una passione che per noi è nata 30 anni fa – dice il responsabile delle due squadre, Maurizio Abbondanza –. Una passione che non abbiamo mai abbandonato. Mentre una volta c’erano i tornei dei bar e in inverno mettevano in palio maiali, tacchini e oche, adesso ci sono i campionati dalla serie A alla B fino alla C, con tanto di Federazione, tesserati e regole".

"Oggi nella nostra zona ci sono veri e propri campionati nazionali che già si sono disputati più volte fra Villamarina e Valverde – aggiunge –. Quest’anno abbiamo due squadre perchè abbiamo acquistato i biliardini del Bar Christian di Villamarina inglobando anche la squadra, nella quale abbiamo inserito due nuovi acquisti che arrivano da Pesaro: Luca Tittoni e Simone Castellano. Gli obiettivi sono tre: play off, campionato e Coppa Italia".

Ermanno Pasolini