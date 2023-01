Al circolo nautico l’ex comandante della Vespucci

di Giacomo Mascellani

Gianfranco Bacchi, ex comandante della mitica Amerigo Vespucci, il leggendario veliero nave scuola della Marina militare italiana da molti ritenuta la più bella nave del mondo, è stato protagonista di un incontro molto affollato, organizzato al Circolo Nautico Cesenatico. Il capitano di vascello Bacchi dall’anno 2019 fino allo scorso aprile è stato il 122esimo comandante della mitica Amerigo Vespucci, che è stata varata nel lontano 1931. Il comandante di Forlì, ha raccontato la sua eccezionale esperienza del veliero, durata due anni. È stato un racconto veramente emozionante, seguito da una platea di velisti e appassionati di barche, in cui Gianfranco Bacchi ha ripercorso due anni di vita, vissuta assieme a 400 marinai di equipaggio.

Inizialmente nelle intenzioni c’era quella di fare il giro del mondo, ma a causa del covid l’Amerigo Vespucci è rimasta a lungo in navigazione nel Mediterraneo, senza attraccare in porto, se non per i necessari rifornimenti. Il comandante Bacchi ha presentato alcune delle situazioni più interessanti dei mesi trascorsi sulla Vespucci, soprattutto in relazione al coinvolgimento degli allievi, del personale e degli ufficiali, nelle attività a bordo e nei tributi progettati e realizzati in occasione dei passaggi in differenti porti italiani e non solo. In tali contesti hanno rivestito una importanza particolare anche le abilità musicali del comandante. Bacchi ha dimostrato inoltre sul campo rilevanti abilità di comando e di gestione di un gruppo tanto numeroso, esigente e variegato, dove giovani allievi provenienti da varie province italiane, vivono assieme al personale ed agli ufficiali più maturi ed esperti.

Una grande emozione ha suscitato il racconto dell’ingresso nel porto piccolo di Taranto, effettuato in navigazione a vela, 55 anni dopo la storica uscita effettuata dall’ammiraglio Agostino Straulino. Gianfranco Bacchi nel corso della serata ha presentato il libro ’Il punto più alto’, in cui c’è il suo personale ed emozionante racconto dell’esperienza al comando della Amerigo Vespucci. "Il conseguimento del successo nell’attraversamento a vela del canale navigabile di Taranto mi ha premiato - ha detto Bacchi - , concedendomi l’abbraccio del mio equipaggio, che è quanto di più prezioso si possa ottenere svolgendo questo prestigioso compito".

Il presidente del Circolo Nautico Cesenatico, Marco Dalla Rosa, ha consegnato la targa di socio onorario del circolo al comandante Bacchi. All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, il tenente di vascello Francesco Marzolla, comandante della Guardia Costiera di Cesenatico, ed i presidenti della Congrega Velisti e del Circolo Vela Cesenatico.