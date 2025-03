Al Circolo Tennis Circolino ora c’è anche il Bar da Lollo

Nel centro di Cesenatico è stato inaugurato un nuovo locale. Si chiama Bar da Lollo ed è stato ricavato all’interno del Circolo Tennis Circolino, lo storico impianto sportivo situato in viale Cesare Abba. Il titolare è Lorenzo ’Lollo’ Veneri, volto molto noto a Cesenatico, essendo il discendente, assieme al fratello Davide, della famiglia che per una vita ha gestito il mitico Hotel Bologna sul lungomare. Più di recente Lorenzo aveva gestito il locale Madame Luvarì assieme alla moglie Florinda Guariglia ed il Bagno Thaiti. Il Bar da Lollo è la prima novità di questo inizio stagione in riviera. È un locale molto easy e accogliente, che attualmente è aperto tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 22, mentre nei mesi clou dell’estate sarà aperto fino a mezzanotte. Lorenzo Veneri ed il suo staff proporranno colazioni, spuntini, aperitivi ed una piccola ristorazione con vari tipi di insalate, panini, tramezzini e altre specialità veloci. Questo è un periodo importante per il Circolino, in quanto il titolare Lorenzo Tavani si è aggiudicato per 8 anni la gestione dell’impianto sportivo comunale, attraverso il Raggruppamento temporaneo di imprese ’Il Circolino’, formato dalle società Be Padel Cesena e Tennis Club Parckin. La Rti ha vinto il bando presentando un progetto che contiene una serie di interventi di miglioramento, con il rinnovo degli impianti, a partire dalla caldaia del fabbricato dove ci sono il bar e gli spogliatoi, nuove siepi e recinzioni attorno ai sei campi in terra rossa, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la conversione di due campi da tennis per la realizzazione di due nuovi campi da padel, un campo da Pickeball e un campo da Rapatennis.

g.m.