Al Comune il lascito della pittrice Titti Comanducci

Venerdì scorso Olga Bandini, presidente dell’associazione Italia Nostra sezioni Vallate Uso e Rubicone, insieme a Werther Vincenzi, membro del direttivo dell’associazione, hanno consegnato a Stefania Bolognesi, assessora alla Cultura del Comune di Gatteo, il lascito della pittrice gatteese Titti Comanducci, che consiste nella documentazione fotografica della sua produzione completa frammista a momenti di vita e brani diaristici. Un patrimonio che, come da esplicite volontà della pittrice, rimane nel territorio in cui ha vissuto e operato.

Anna Maria Comanducci, conosciuta da tutti come Titti la pittrice, è stata un’artista prolifica e molto amata. La sua arte, caratterizzata da clown affascinanti, bambini dallo sguardo malinconico, nature morte e scene di maternità, ha toccato il cuore di molti, non solo nella sua città natale di Gatteo, ma anche ben oltre i confini locali, arrivando a far parte di collezioni e musei di mezza Europa. E’ scamparsa il 29 ottobre 2019.

Dice l’assessore Stefania Bolognesi: "Titti era una donna profondamente legata al suo paese, eccentrica e un po’ naif. Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questa importante donazione e ringraziamo di cuore Italia Nostra per questo lascito importante".