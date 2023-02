Al freddo nel residence "Ma non ce ne andiamo"

di Giacomo Mascellani

Per le famiglie alloggiate al Residence Alessandra nella zona Ponente di Cesenatico, tra mille difficoltà è iniziato il momento dell’attesa, nella speranza di poter avere un incontro chiarificatore con il proprietario. Il titolare dello stabile situato in via Caboto, nel centro del quartiere, vive infatti all’estero con la famiglia e dovrebbe tornare a Cesenatico nei prossimi giorni.

Nel frattempo all’interno della palazzina la vita prosegue, anche se manca il gas quindi non si possono utilizzare i fornelli delle cucine, manca la corrente elettrica e pertanto si sta al freddo (non funzionano gli split che pompano aria calda), non sono attivi gli elettrodomestici, il forno, i televisori, le lavatrici, i frigoriferi, le luci e le prese dove gli affittuari, come del resto tutte le persone di di questo mondo, hanno bisogno di poter caricare i telefonini per rimanere in contatto con parenti e persone care, ma anche per lavorare. "Ci stiamo arrangiando _dice un uomo che risiede all’interno di un monolocale_, io ad esempio sono costretto a portarmi il cavo e caricare il telefono dove poss. Ieri ho chiesto il permesso al lavoro e quando sono libero ne approfitto per caricarlo al bar, dove i titolare gentilmente mi consente di farlo". La corrente in questo edificio è stata interrotta venerdì mattina da due tecnici incaricati dall’azienda fornitrice di dar seguito alla richiesta del proprietario che, stando alcune voci che circolano con insistenza, avrebbe riscontrato delle perdite notevoli, perchè da un lato c’è stato il rincaro delle bollette e dall’altro sembra che vi siano almeno tre nuclei familiari che non hanno versato il canone di affitto pattuito. Oggi è dunque il terzo giorno che manca la luce e le difficoltà sono molteplici, perchè c’è chi ha dovuto sgombrare il frigorifero e alimentarsi con il cibo che diversamente sarebbe andato a male, mentre chi ha dei panni da lavare, deve recarsi in una lavanderia a gettone. Stranamente in alcuni alloggi c’è ancora l’acqua calda e quindi gli occupanti possono lavarsi. Ricordiamo che il proprietario lo scorso 15 febbraio aveva affisso dei cartelli sui due portoni del Residence Alessandra, quello principale e quello sul retro, dove ha annunciato la chiusura dell’attività per il 20 febbraio. Ora se l’imprenditore si fa vivo, è il momento dei chiarimenti e di scoprire come realmente stanno le cose.

Oltre alla famiglia con tre bambini assistita dai servizi sociali, per la quale il comune ha trovato una sistemazione temporanea, una soltanto ha trovato un altro alloggio dove si trasferirà tra una settimana, mentre le altre quattordici famiglie stanno cercando ma non sono riuscite ancora a trovare un appartamento, in una piazza dove è molto difficile reperire abitazioni in affitto e quelle sul mercato sono costose. Dal canto suo il proprietario del residence ha le sue ragioni, perchè al pari dei proprietari di qualsiasi altra azienda, ha il diritto di chiuderla, specie se i conti non tornano e le spese superano le entrate.