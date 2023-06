Al Kiosko c’è un pianoforte disponibile per tutti

Una bella novità per l’estate di Longiano grazie al Kiosko. La storica attività di piazza Tre Martiri, da qualche anno punto di riferimento per eventi musicali live, ha posizionato un pianoforte fra i tavoli del locale. Si offre la possibilità a chiunque di suonare lo strumento e di intrattenere gli avventori. Dice Andrea Miano del Kiosko: "Avevo in progetto da tempo quest’idea. Ora si è realizzata grazie al pianoforte che ci ha fornito un amico. Chiunque voglia venire ad allietare le serate estive di Longiano suonando qualche brano al piano è il benvenuto".