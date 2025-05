Al Lungo Savio oggi il contest fotografico ‘Mamma sul set’

Oggi il centro commerciale Lungo Savio si trasforma in un vero e proprio set fotografico per celebrare la Festa della Mamma. Con il contest fotografico ‘Mamma sul set’, ogni mamma, di qualsiasi età, avrà la possibilità di essere protagonista di un ricordo speciale, grazie a un servizio fotografico professionale, e magari diventare ‘Brand Ambassador’ delle prossime campagne di comunicazione del centro commerciale Lungo Savio. Le foto saranno pubblicate sui canali social del centro commerciale e le tre più votate si aggiudicherano 500 euro in buoni spesa.

www. centrolungosavio.it