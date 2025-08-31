Al Mamy’s pub l’Oktober Fest è andata in scena in piena estate

Tutto esaurito al Mamy’s Pub in viale Carducci a Cesenatico per la ‘Festa Bavarese’. Per l’occasione i titolari Giuseppe Mami, Sofia e Nicole Sintini, e hanno creato un menù speciale con zuppa d’orzo, wusterl bianchi e affumicati, carré di maiale affumicato, patate rosti, crauti, strudel di mele con gelato. La serata è stata rallegrata da John Calzolari, finalista l’anno scorso di The Voice Senior la fortunata trasmissione condotta da Antonella Clerici su Rai Uno. Ha detto Giuseppe Mami, uno dei fondatori del Mamy’s pub: "Nei giorni scorsi sono arrivati nel nostro locale i fusti di birra per l’Ocktober Fest che solitamente organizziamo in settembre. Siccome abbiamo tanti turisti tedeschi che si scolano pinte delle nostre birre, abbiamo pensato di anticipare una parte della più grande festa tedesca che richiama gente da tutto il mondo, organizzando la festa bavarese con piatti tedeschi e birra a volontà. Molti i turisti arrivati a piedi che alloggiano negli hotel di Cesenatico e così hanno potuto bere birra senza paura di superare la soglia di legge e incorrere in sanzioni se alla guida di un mezzo, incappando in uno dei tanti controlli". Ha aggiunto John Calzolari: "Canto e suono la chitarra da 40 anni. La prima chitarra me la regalò mio babbo quando avevo 12 anni. Sono autodidatta, non ho mai studiato musica e canto. A The Voice Senior ho fatto "Through the barricade" degli Spandau Ballet e sono arrivato alla finalissima con il team di Clementino. Un’emozione grandissima".

Nella foto: John Calzolari con Giuseppe Mami, uno dei titolari del Mamy’s pub.

e.p.