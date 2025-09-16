’Al Mare’, la presidente chiede aiuto: "La periferia affoga nei problemi"

Da quattro mesi Paola Farneti è presidente del quartiere Al Mare. È anche volontaria delle Cucine Popolari.
Quali opere principali sono state realizzate dal Comune?
"Nel patto di quartiere con l’amministrazione la prima opera era la realizzazione della pista ciclabile da Capannaguzzo a Macerone, non realizzata".
La seconda?
"La ristrutturazione dell’immobile dietro la Casa Rossa, per spazi polifunzionali. Non fatta a causa delle limitazioni di bilancio".
C’è anche un progetto sulle aree ortive.
"Molto bello, andato in porto".
Quale è il bilancio dell’attività del quartiere?
"Ho trovato problemi stagnanti a partire dal traffico di camion in via Calabria e la nuova rete fognaria a Bulgarnò".
Ha convocato due assemblee pubbliche in merito.
"Le questioni vanno affrontate, io tampino l’assessore".
Nella sua frazione che cosa richiede al Comune?
"Abito a Ponte Pietra dove servono scelte per le fasce più fragili: bambini, giovani, anziani"
Vanno bene gli spazi di quartiere gestiti di associazioni?
"Benissimo: svolgono attività".
Quali le criticità su cui intervenire?
"Ogni frazione ha le sue: va prestato ascolto e ci si deve fare carico delle segnalazioni".
Ne elenca qualcuna?
"Capannaguzzo: velocità nel centro abitato, incrocio pericoloso con via Melona. Macerone: problema parcheggi e necessità di barriere autostradali al cavalcavia su via Cesenatico. Ponte Pietra: lavori in via Calabria, in risoluzione"
La vostra sede a Ruffio?
"Da adeguare".
Sicurezza: c’è allarme?
"Meno che in altre località. Qui ci sono frazioni con buona socialità che non hanno perduto le radici contadine".
A che cosa serve il quartiere?
"A raccogliere e indirizzare le esigenze degli abitanti in un confronto vero con il Comune".
Si ricandiderà?
"Credo di no, anche per ragioni di età".
Dove ricava il tempo per il quartiere?
"Dalla passione civile. Non mi basta il mio orticello".