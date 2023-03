Al ’Marie Curie’ mostra per Amnesty International

A Savignano l’istituto superiore ’Marie Curie’ apre le porte alla mostra promossa dalla sede Amnesty di Cesena dal titolo ’60 volti per 60 anni’ in occasione del 60° anniversario dell’associazione. Gli insegnanti dell’Istituto hanno saputo intercettare la domanda degli studenti di conoscere la lunga e travagliata storia delle rivendicazioni e delle conquiste dei diritti fondamentali dell’umanità. I docenti che hanno collaborato alla realizzazione del corso ’Conosciamo i nostri diritti’, finanziato da fondi europei Pon, hanno cercato di accompagnare gli studenti e le studentesse in un percorso storico e filosofico in cui, ripercorrere le tappe fondamentali della storia dei diritti, fosse occasione di riflessione sul loro valore e sulla ricaduta di quelle conquiste sulla nostra vita.

Si è anche cercato di sottolineare come l’enunciazione dei diritti nei più solenni documenti non ne garantisca il rispetto e l’esercizio effettivo. Si inserisce la testimonianza degli operatori di Amnesty che, con il supporto della mostra per tutto marzo, faranno toccare con mano agli studenti il valore dell’attivismo come "forma di mobilitazione a favore di una cittadinanza attiva, partecipe, cosciente". La mostra, dislocata nel corridoio principale, è aperta ogni pomeriggio fino alle 17 dal lunedì al giovedì.

e.p.