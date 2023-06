Al ’Marie Curie’, sfilata di moda con abiti creati dalle studentesse

Grande successo ha avuto al Marie Curie, la scuola di istruzione superiore di Savignano sul Rubicone, la sfilata di moda di fine anno scolastico con gli abiti creati e indossati dalle giovanissime studentesse (foto) e da uno studente della scuola a indirizzo calzaturiero e abbigliamento. Referente è stata la professoressa Consuelo Ballarini: "L’idea è nata perchè nel precedente anno scolastico il progetto aveva avuto successo e per dare ai ragazzi dell’ultimo anno delle competenze aggiuntive. Quest’anno hanno lavorato 22 ragazzi di tre classi quinte a partecipazione volontaria. Il tema scelto ha riguardato il ballo in maschera e per la creazione dei vestiti si sono ispirati ai personaggi storici e di fantasia delle maschere. Abbiamo creato 11 abiti e i ragazzi hanno lavorato in gruppi approfondendo così la collaborazione fra di loro, unendo idee, fantasia, estro, studio e ricerca. Gli abiti creati resteranno in dotazione al Marie Curie per essere usati in eventi futuri. Con me hanno collaborato le insegnanti Grazia Divincenzo, Chiara Schincaglia, Giovanna Sagliano e sono stati molto utili gli assistenti di laboratorio Antonella Arcuri, Silvia Sferra e Claudia Pasini". Ha detto Mauro Tosi dirigente del Marie Curie: "E’ un progetto che ha richiesto tanta fatica e impegno da parte dei docenti fin dall’inizio dell’anno scolastico". Ha aggiunto Nicola Dellapasqua vicesindaco di Savignano: "Sappiamo quanto il Marie Curie abbia le radici ben salde per tenere legato al territorio. Ho visto un qualcosa di veramente bello. Credo che se qualcuno non lo sa, non potrebbe mai immaginare che tutto questo sia stato creato all’interno della scuola".

Ermanno Pasolini