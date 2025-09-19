Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Cesena
CronacaAl Monte l’omaggio degli ax allievi al maestro Michelangelo Severi
19 set 2025
REDAZIONE CESENA
  Al Monte l'omaggio degli ax allievi al maestro Michelangelo Severi

Al Monte l’omaggio degli ax allievi al maestro Michelangelo Severi

Per approfondire:

La famiglia di Michelangelo Severi, ad un anno dalla sua scomparsa, organizza un concerto in sua memoria domenica alle 16:30 al chiostro dell'Abbazia di Santa Maria del Monte. Un concerto fortemente voluto in un luogo simbolo per tutta la famiglia e per Michelangelo che era socio onorario degli Amici del Monte. Quattro generazioni di ex allievi di Michelangelo Severi si riuniranno per dare vita a un concerto che è molto più di un semplice evento musicale: è un atto d’amore, un gesto di continuità, un tributo a chi ha insegnato che la musica è, prima di tutto, condivisione. Tre secoli di musica si intrecciano in un percorso che va da Bach a Barrios, da Schubert a Gounod, da Tárrega a Mozzani, fino a toccare pagine rare ed evocative. I suoni delle chitarre, del mandolino, del violino e del violoncello si fonderanno in un dialogo intimo, capace di unire rigore e lirismo, tecnica e poesia. Sul palco si alterneranno musicisti oggi affermati, ma che in questo contesto ritornano all’origine del loro cammino: Claudio Marcotulli, Fabiano Merlante, Eleonora Ruscelli e Simone Vidali alle chitarre, Sergio Zigiotti al mandolino, Marcello Defant al violino e Sebastiano Severi al violoncello. Ingresso libero non prenotabile fino ad esaurimento posti.

Tag dell'articolo

MusicaConcerti