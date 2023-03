Al Monte tiene i ritiri per politici

Il vescovo Douglas Regattieri sale spesso all’abbazia del Monte alla quale lo lega un rapporto affettuso. Al monastero benedettine, le settimane scorse ha condotto anche il tradizionale appuntamento annuale con il ritiro e la riflessione per politci, amministratori e operatori della politica, in cui monsignor Regattieri ha approfondito il significato della politica come suprema forma di servizio e di carità.

Ai primi di febbraio il vescovo Regattieri ha benedetto il nuovo abate dom Mauro Maccarinelli, durante la suggestiva celebrazione che ha visto all’altare anche il vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti, il vescovo emerito di Makeni in Sierra Leone Giorgio Biguzzi e gli abati di diverse comunità benedettine. Maccarinelli faceva già parte della comunità monastica cesenate, che guidava col ruolo di priore.