Al Moove evento su salute e prevenzione per migliorare lo stile di vita

In occasione dei 5 anni di attività del Centro medico Moove, l’azienda di Cesenatico ha organizzato una giornata evento e un convegno gratuito sul tema della salute e della prevenzione. Fin dal 2018 il centro allestito da giovani professionisti del settore ha garantito un servizio di cura basato su un approccio etico e scientifico, in cui la persona è al centro di un percorso personalizzato, composto da diversi esperti del settore salute. Moove è un riferimento per la riabilitazione e la cura nel territorio, e propone dei momenti informativi per migliorare la qualità di vita delle persone. L’appuntamento è questa sera alle 21, nella sala convegni intitolata al Conte Alberto Rognoni del Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ di Cesenatico, dove si terrà ’Averti a cuore – Come fare prevenzione per vivere meglio’. Durante la serata ci saranno cinque relazioni inerenti i vari ambiti della salute. Si passerà dalla prevenzione cardiologica con il cardiologo Gabriele Rossi, all’ottimizzazione della nutrizione con la dottoressa Martina Spinella, fino al focus sull’importanza della salute psicologica con la psicoterapeuta Enrica Biordi.

Durante la serata si terranno le relazioni sui temi della gestione ottimale dell’artrosi e dell’osteoporosi tenuti dai soci fondatori di Moove: i fisioterapisti Simone Vincenzi e Francesco Gusella e il chinesiologo Gianni Abbondanza. "Il nostro obiettivo – dice Simone Vincenzi –, è dare consigli pratici, sfatare dei miti e fornire tante informazioni utili per migliorarsi e migliorare il proprio stile di vita e vivere meglio. Alla fine delle presentazioni tutto il team di Moove offrirà a tutti un brindisi per festeggiare questi fantastici 5 anni insieme". L’iniziativa è gratuita. Per prenotazioni: 0547 079497.

g.m.