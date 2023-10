Al Noi Loung Club serata jazz con . Julian Pollak Trio

Sul lungomare di Cesenatico torna la grande musica dal vivo. Al Noi Lounge Music Club si apre infatti la stagione autunnale con un primo concerto in calendario domani sera, alle 21.30, che vedrà protagonisti Julian "J3PO" Pollack Trio feat Hadrien Feraud, per un appuntamento organizzato in collaborazione con Jazzenatico Festival, di cui fa parte il direttore artistico e musicista Fabio Nobile. L’evento sarà l’occasione per conoscere meglio e vedere dal vivo artisti di fama internazionale. Julian Pollack è un pianista, tastierista, compositore e produttore americano, noto per l’innovativo uso di tastiere e sintetizzatori negli stili musicali jazz, fusion, hip-hop ed elettronici. È stato in tournée con il leggendario Marcus Miller, si è esibito e ha registrato con Herbie Hancock, Santana, David Sanborn, Talib Kweli.