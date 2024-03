Al Noi Lounge club un doppio concerto

Lauren Henderson & Elio Coppola trio sono i protagonisti dell’appuntamento di Jazzenatico 2024 che si tiene domani alle 21.30 al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. La musica di Lauren Henderson riflette i colori delle sue radici afroamericane e panamensi. Il jazz, il jazz latino, il flamenco e l’R&B, sono le influenze principali della sua musica ed i testi, in inglese e spagnolo, raccontano della cultura, della società, delle relazioni razziali e delle complessità incontrate mentre affrontiamo gli ostacoli della vita. Intraprendendo il suo decimo tour mondiale, la Henderson si è esibita in Francia, Italia, Spagna, Germania, Belgio, Polonia, Norvegia, Russia, Messico e Sud Africa, dove è spesso acclamata come una vera e propria rising star del jazz mondiale. Per l’occasione la Henderson sarà accompagnata nel suo viaggio musicale dal trio di Elio Coppola, batterista napoletano che si sta facendo strada nel panorama italiano ed internazionale della musica jazz, affiancato dal chitarrista americano Nick Tannura, originario di Chicago ma che attualmente risiede a Miami in Florida, e dal bassista Antonio Napolitano. Il biglietto d’ingresso costa 23 euro incluso un drink.

Venerdì sera si terrà invece il concerto di Lele il Saraceno e Stefano Giugliarelli, due voci e due chitarre per una serata dedicata ai cantautori italiani. Lele il Saraceno è un artista che ha collaborato con l’Orchestra Raoul Casadei, Gloria Gaynor, Claudio Baglioni e Iva Zanicchi, oltre ad essere apparso in numerose trasmissioni televisive. Stefano Giugliarelli ha suonato con i Dik Dik, Irene Grandi, Ron, Finardi, Cristicchi, Morgan, Jovanotti e al Festival di Sanremo 2024 con l’Orchestra Mirko Casadei. Sabato sera, alle 22, sul palco saliranno i Funkatrop, che con il loro show uniscono con straordinaria abilità la musica al cabaret. Il trio è formato da Marco Lazzarini al sax, Christian Rossi al basso tuba e da Giuseppe Satanassi al trombone e alla regia.

