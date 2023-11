Al Noi Lounge si apre la tre giorni di musica

Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico prosegue la rassegna dei concerti nel cartellone di novembre, per la direzione artistica di Luca Nobile. Stasera alle 21.30, si esibiranno dal vivo Dado Moroni & Max Ionata. Dopo i grandi successi discografici "Two for Duke" e "Two for Stevie", il duo piano e sax torna insieme con un nuovo tour. È l’occasione per vedere dal vivo le performance di due artisti molto quotati, che in questo progetto fanno esaltare i loro strumenti sulle note di Duke Ellington e Stevie Wonder. Domani sera alle 22 sarà la volta di un trio, The Indians, nato proprio da un viaggio a New Orleans, per far rivivere le atmosfere frizzanti e spensierate del sud della Louisiana. Il leader è il sassofonista, clarinettista e cantante Marco "Benny" Pretolani, un personaggio sulla scena musicale da oltre 25 anni, noto anche per essere il sassofonista solista della band di swing "The Good Fellas" con la quale ha partecipato a molti festival internazionali tra cui Umbria Jazz e ha collaborato in spettacoli teatrali con i comici "Aldo, Giovanni e Giacomo" e "Cochi e Renato". In questo spettacolo centrato sulla musica degli anni ’50, Benny è affiancato da Luca Bonucci al piano e Fausto Negrelli batteria e percussioni. Sabato, sempre alle 22, i riflettori saranno tutti per Joyce Elaine Yuille. Originaria di New York, calca i palcoscenici europei già da tempo, dove è molto apprezzata anche per la presenza scenica e la capacità di catturare l’attenzione del pubblico. In questa occasione si presenta con un quintetto d’eccezione, assieme a Michele Bonivento alle tastiere, Michele Bianchi alla chitarra, Alessandro Fariselli al sassofono tenore e Fabio Nobile alla batteria. L’ingresso costa 30 euro incluso un drink per Dado Moroni & Max Ionata, 19 euro per The Indians e 23 euro incluso un drink per Joyce Elaine Yuille. Prenotazione al 328.7723203.

Giacomo Mascellani