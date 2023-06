Al Noi Lounge un lungo weekend a ritmo di jazz

Al Noi Lounge Music Club torna l’appuntamento con i giovedì Jazz. Stasera protagonista il Stefano Nanni Classic Trio, per un concerto in cui il jazz è contaminato da altri generi, incluso dei richiami alla musica classica. I protagonisti saranno Stefano Nanni al pianoforte, David Padella al contrabbasso e Luca Nanni alla batteria. L’ingresso costa 19 euro incluso un drink. Domani alle 22 sul palco si esibirà la cantante e chitarrista Silvia Wakte in "Acustic", progetto in cui porta tutta la sua esperienza musicale dall’anima rock, vissuta tra gli Stati Uniti e l’Italia. Per questa serata l’ingresso è gratuito e la consumazione obbligatoria. Sabato sera, sempre alle 22, la serata sarà tutta dedicata al romanticismo con "The man i love", di cui saranno protagonisti la cantante Silvia De Santis e Fabio Farian al pianoforte. È un vero e proprio tributo all’amore nel senso più ampio del termine, un riconoscimento al valore della coppia e delle unioni che portano a perseguire e condividere desideri e obiettivi comuni. Il duo proporrà i successi di Ray Charles, Etta James, sino a George Gershwin ed Ennio Morricone, per creare un’atmosfera che spazia dal jazz al soul, mantenendo sempre un’attitudine intima e sofisticata. Anche per questa proposta l’evento è a partecipazione gratuita con la consumazione obbligatoria. Info al 328 7723203.